Friese Refugio’s en Pelgrimsroutes op fiets- en wandelbeurs

Sneek- Refugio’s – slapen in kerken langs pelgrimsroutes in Friesland is het thema waarmee Friese organisaties zich op de Fiets- en wandelbeurs in Utrecht gezamenlijk presenteren

In dertien historische kerken in Friesland zijn sinds 2018 overnachtingsmogelijkheden en bieden vrijwilligers eenvoudige slaapplekken tegen een bescheiden vergoeding. Vele betrokken organisaties*) werken onder de naam ‘’Santiago aan het Wad’’ samen om dit voor Nederland unieke refugio-project op de Fiets- en wandelbeurs onder de aandacht van een breed publiek brengen.

De beurs in Utrecht wordt van 28 februari tot en met 1 maart gehouden.

De meeste kerken zijn eigendom van de Sichting Alde Fryske Tsjerken en liggen langs of in de buurt van de Friese pelgrimsroutes: het Jabikspaad, Sint-Odulphuspad, Bonifatius Kloosterpad en Claercamppad. De routes willen mensen ervaringen meegeven die hun oorsprong vinden in de eeuwenoude pelgrimstraditie. Ze vertellen de lokale verhalen over de streek- en kloosterhistorie. Stilte, rust en bezinning; de weidse open, maar ook besloten Friese landschappen bieden dat tegen de achtergrond van de rijke geschiedenis..

Wandelaars en fietsers kunnen van een refugio gebruik maken als ze in het bezit zijn van een pelgrimspas van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob of een routeboekje van een van de pelgrimsroutes. Ook donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken kunnen er gebruik van maken.

De volgende kerken doen mee: Boksum, Britsum, Swichum, Zurich, Nijland, Blessum, Peins, Lippenhuizen, Jorwert, Terband, Foudgum, Sybrandahûs en Hiaure.

*) De betrokken organisaties zijn verbonden aan de Friese wandelroutes: het Jabikspaad, Sint-Odulphuspad, Claercamppad en Bonifatus Kloosterpad.

Verder zijn ondermeer Alde Fryske Tsjerken, TeVoet, Tsjerkepaad en Wandelnet betrokken.

Info:

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Joke Bakker, Impresariaat www.aldefrysketsjerken.nl

T: 058-2139666 Mail: impresariaat@aldefrysketsjerken.nl

Stichting Santiago aan het Wad

Hans de Jong, voorzitter www.santiagoaanhetwad.nl

M: 06-10448257 Mail: hansdejong.nijland@hetnet.nl

Foto van het oude kerkje in Boksum: Jan de Boer/Alde Fryske Tsjerken