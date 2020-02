Rolling Home in Parkflat Stadsfenne

Sneek-Maandagavond 2 maart a.s. om 19.30 uur, is er een optreden van Folkkoor Rolling Home in de Parkflat Stadsfenne, zaal is open vanaf 19.00 uur.

Folkkoor Rolling Home uit Sneek is een enthousiaste groep zangers en muzikanten met in hun midden 2 (op handen gedragen) vrouwen. Het koor zingt 3-stemmig en wordt ondersteund door gitaristen, een accordeonist, een toetsenist / accordeonist, een violist en een fluitiste. Dit alles vormt een geweldig energiek en levendig geheel waardoor het voor het publiek vrijwel onmogelijk is om stil te blijven zitten.

Gasten zijn van harte welkom.