Filmhuis: Apocalypse Now: Final Cut van Francis Ford Coppola

Sneek- Francis Ford Coppola’s epos uit 1979 over de waanzin van de Vietnamoorlog, met Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall en Dennis Hopper in de hoofdrollen, is wel omschreven als een oorlog op zich. De kosten liepen legendarisch uit de hand en de omstandigheden op de set waren gespannen. ‘Dit is geen film over Vietnam. Deze film ís Vietnam.’ Francis Ford Coppola’s oordeel over Apocalypse Now mag klinken als grootspraak, de uitspraak is niet ver bezijden de waarheid. Hoofdrolspeler Martin Sheen werd getroffen door een hartaanval, het budget liep op tot 31 miljoen dollar en de opnames verzandden in vier lange maanden afzien in de jungle van de Filipijnen.

Marlon Brando leverde een onvergetelijke mompelmonoloog af als de waanzinnige kolonel Kurtz (‘I’ve seen horrors…’) die heerst over een zelfgeschapen minirijkje in de jungle, Dennis Hopper speelt een doorgeflipte oorlogsfotograaf die angstwekkend dicht bij Hoppers drugsdoordesemde zelf blijft.

De openingsscène met een zwetende Martin Sheen onder de ventilator in een Vietnamse hotelkamer en de helikopteraanval op de maat van Wagners Walküre-thema behoren onderhand tot het collectief filmisch geheugen. En dan hebben we Robert Duvalls optreden als de napalm-minnende luitenant-kolonel Bill Kilgore nog niet eens vermeld. Twee Oscars: voor het camerawerk van Vittorio Storaro en het sounddesign. De Final Cut (2019) van Francis Ford Coppola is gemaakt van een nieuwe hoge-resolutiescan met gereviseerde soundmix (nu met de ultralage geluiden van de helikopter) en is twintig minuten korter dan de eerdere versie Redux.

De film wordt voorafgegaan door de documentaire Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now van Baris Azman, met niet eerder vertoonde foto’s van de set van Coppola’s magnum opus.

Zondag 8 maart Matinee 15.00 uur