Cabaretier Thijs Kemperink met “eerlijk duurt het kortst”

Workum- Met zijn vorige programma was Thijs Kemperink al in Workum te zien. En wat voor een fantastische avond hebben we toen gehad! Reden genoeg om hem ook weer voor dit seizoen te boeken. En hij wilde ook nog komen! Hoe leuk is dat?! Heel leuk! Thijs is een rasechte verhalenverteller, geboren en getogen Tukker. Met zijn authentieke persoonlijkheid en programma’s over alledaagse thema’s verpakt in grappen en verhalen overtuigt hij stad voor stad, dorp voor dorp.

Over ‘Eerlijk duurt het kortst!’:

Thijs weet eindelijk wat hij wil: eerlijk zijn!

Een eerlijke prijs betalen, een eerlijke mening hebben en eerlijk zijn naar zichzelf en anderen.

Kan je liefhebben, een relatie aangaan of de avond gezellig houden als je altijd eerlijk bent? Is liegen niet veel beter soms? Brengt dat je niet veel verder?

Is de auto van de buurman wel zo mooi als hij tegen hem zei? Of de kleding van zijn zus? Als Thijs echt eerlijk is, dan is zijn vrouw…….

Thijs twijfelt. Gaat hij de hele avond eerlijk zijn of wordt het een ode aan de leugen? Liegen is leuker, maar eerlijk duurt het langst.

Eén ding is zeker niet gelogen. Thijs is oprecht blij dat u deze avond samen met hem komt beleven. Eerlijk waar!

Vrijdag 6 maart

Aanvang 20.15 uur

De Klameare, Merk 1 te Workum Kaarten: € 15,00 per stuk Kaarten verkrijgbaar via www.nutworkum.nl en Het Boekhuis te Workum