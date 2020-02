Aggema Bokaal voor Ane Silvius, de Stadssinterklaas van Sneek

Sneek- De Aggema Bokaal is zaterdag 22 februari uitgereikt aan Ane Silvius. Hij is 25 jaar de Sinterklaas van de stad Sneek geweest. Onder toeziend oog van het team dat hem daarbij altijd heeft begeleid nam hij de bokaal in ontvangst. De bokaal werd in het Bestjoershûs van de gemeente SWF overhandigd door Prins Elroy de Eerste. Locoburgemeester Maarten Offinga had kort daarvoor de Stadssleutels aan de Prins overgedragen.

De Aggema Bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon (of een groep van personen) die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de Sneker gemeenschap. De wisselbokaal werd dit jaar voor de 33e maal toegekend.

Het juryrapport omvat elluf punten:

Punt 1. Met groot succes oefende hij zijn functie uit bij het openbaar onderwijs.

Punt 2. De waardering werd nog groter toen hij ging optreden voor de gehele stad Sneek.

Punt 3. Daartoe moest hij wel solliciteren bij enkele leden van onze carnavalsvereniging, maar deze leden geloofden direct in hem.

Punt 4. Sindsdien beweegt hij zich over het water en maakt hij graag een rondje door Sneek.

Punt 5. Hij wordt daarbij geholpen door meer dan 55 medewerkers en een trouwe viervoeter.

Punt 6. Er is niemand met zo’n goed geheugen als hij.

Punt 7. Hij houdt van tradities en draagt daarom al meer dan 44 jaar zijn rood gelakte trouwschoenen.

Punt 8. Dat hij voordat hij aan zijn werkzaamheden begint 66 minuten moet toiletteren en grimeren neemt hij op de koop toe.

Punt 9. Op zijn initiatief kwam er een theatershow waarin hij de hoofdrol speelt.

Punt 10. Hij is onbetwist de meest populaire man van de stad!!

Punt 11. Daar wordt aan de deur geklopt. Sinterklaas wie kent hem niet… De Aggema Bokaal gaat dit jaar naar onze StadsSinterklaas, die na 25 jaar het rustiger aan gaat doen: ANE SILVIUS !!

Foto Jan Douwe Gorter