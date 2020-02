The Oldtime Stringband en Zoetwater in Lewinski

Sneek- The Oldtime Stringband is een band uit Noord-Holland die bluegrass, folk en Americana met elkaar mixed tot een eigen herkenbaar geluid.

Een samenspel van gitaar, fiddle, gitaar, banjo, mandoline, contrabas, vier stemmen en daarbij gevoegd de stem van zangeres Shelly O’day maakt het afwisselende maar zeker herkenbare geluid van de band. Een mix van traditionals, eigen nummers en een aantal covers vormen het repertoire waarin de zang natuurlijk een belangrijke rol speelt. Onlangs brachten ze hun vierde cd Pretty Little Horses uit.

The Oldtime Stringband speelt op zaterdag 29 februari 2020 / inloop 19:30 / vvk.€10,00 via www.lewinski.nl

Op maandag 2 maart is er weer een Aan Tafel special, ditmaal omlijst met de mooie klanken van Zoetwater. U kunt aanschuiven tussen 18:00 en 19:30. Na-afloop van het diner, ongeveer vanaf 19:00 uur, gaat Zoetwater voor u spelen.

Zoetwater bestaat uit de broers Jelle en Sieb en komt uit Amsterdam. Zoetwater

maakt akoestische folk: gevoelige muziek met een zweem van melancholie, in de Nederlandse taal. Het leven, de liefde en de wereld om ons heen zijn onderwerpen van gesprek in de poëtische teksten. De muziek is veelal klein en breekbaar. De tweestemmige nummers zijn geïnspireerd op een breed scala aan singer- songwriter, indie-, folk- en rockmuziek, van Bear’s Den tot Bon Iver en van DamienRice tot Simon & Garfunkel, maar dan in het Nederlands.