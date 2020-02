Nico Dijkshoorn in Workum

Workum-Nico Dijkshoorn is columnist, performer en schrijver en huisdichter bij De wereld draait door. Wat is Nico Dijkshoorn eigenlijk niet? Naast zijn televisiewerk schrijft Dijkshoorn columns: hij begon eind jaren negentig als schrijver op blogs als FOK! en GeenStijl. Daarna werd hij door de Volkskrant gevraagd om sportcolumns te schrijven. Hiermee werd hij bekend bij het grote publiek. In 2009 verscheen zijn eerste roman: De tranen van Kuif den Dolder. Het boek gaat over de fictieve legendarische voetballer Kuif den Dolder en is opgebouwd als documentaire. In 2012 volgde zijn tweede roman, Nooit ziek geweest, waarin hij in 49 hoofdstukken herinneringen ophaalt aan zijn vader. In 2014 kwam zijn derde roman uit, getiteld In zijn nabijheid. Het verhaal gaat over een man, wiens leven wordt beschreven door 32 vrouwen.

Zijn laatstverschenen roman, getiteld Ooit gelukkig, zou je kunnen zien als het vervolg op ‘Nooit ziek geweest. “Het boek zou een eerbetoon aan zijn moeder worden, echter het liep allemaal anders, aldus Nico Dijkshoorn. “Het is een keihard boek over mezelf geworden, een publieke boetedoening”.

Deze lezing organiseren wij samen met de bibliotheek in Workum, onderdeel van Bibliotheek Mar en Fean.

Datum : donderdag 12 maart 2020

Plaats : Kultuerhús Klameare te Workum

Aanvang : 20.15 uur

Toegang : € 12,50

Inclusief een consumptie Voorverkoop : www.nutworkum.nl, bibliotheek in Workum of bij Het Boekhuis, Noard 17 te Workum