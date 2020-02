Helleborusweekend in Helleboruskwekerij van Offingawier

Sneek-Het is een Helleborus bloemenpracht in de tuin van Ann van ’t Sant in Offingawier. Jarenlang zijn Helleborussen aangeplant, die ze gebruikt als moederplanten voor eigen kweek.

Met een penseeltje wordt er gekruist. Het opgevangen zaad gezaaid, de opgekomen plantjes verspeend en later worden de nieuwe variëteiten opgepot. Na vier jaar bloeit de plant. Zo is een kwekerijtje voor liefhebbers ontstaan. Er wordt geen gebruik gemaakt van tunnels of kassen. De sterke planten groeien op in weer en wind. Dit jaar zijn Ciara en Dennis zelfs prima getrotseerd!

Ann vertelt graag tijdens een rondleiding over deze bijzondere- en sterke vroegbloeiers en ook over de bomen die in de tuin staan. Zij hoopt, dat veel mensen het planten van bomen net zo’n belangrijke en mooie bezigheid gaan vinden als zij. In het kwekerijtje staan tientallen planten met rode, paarse, lei-blauwe, witte, gele of roze bloemen. Soms geaderd of gespikkeld. En wat te zeggen van een dubbele botergele bloem of wit met roze spikkels. Elke plant is uniek!

Plaats: Offingawier

Locatie: Midsbuorren 5

Evenement: Helleborusweekend

Vrije toegang

Datum: zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020

Tijd: 11.00 uur tot 17.00 uur