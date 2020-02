Sneek- Een aantal dames heeft de RK Sint Martinuskerk aan de Singel gereed gemaakt voor de komende carnavalsviering van zondag a.s. Deze prachtige traditie begint om 12.11 uur, waarbij iedereen verkleed of niet verkleed van harte welkom is.

De organisatie is in handen van actieve Carnavalsvereniging De Oeletoeters.

Foto’s FB pagina Lenie ten Have