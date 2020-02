Lezing oud-Bolswarder Ridsert Hoekstra over architect Pierre Cuypers

Blauwhuis-Donderdag 27 februari is er ’s avonds 20.00 uur in de Blauwhuister pastorie een lezing over het bewogen leven van architect Pierre Cuypers, door oud Bolswarder drs. Ridsert Hoekstra.

Hoekstra is oud-directeur van het Stedelijk Museum Cuypershuis Roermond en neemt u mee naar het bewogen leven van de 19e eeuwse architect Pierre Cuypers. Hoe Cuypers terecht kwam in Blauwhuis om daar de Sint Vituskerk te bouwen. En hoe hij zich liet inspireren door Joseph Alberdink Thijm, de beroemde Amsterdamse katholieke dichter en schrijver. Hoe hij werd geïnspireerd door de ontwikkelingen in de bouwkunst in Engeland. En hoe hij erin slaagde deze grote nationale en internationale invloeden gestalte te geven in de kerken fan Fryslân.