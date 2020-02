Theaterprogramma Sneek, week 9

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Rumag – De internetsensatie

De internetsensatie die iedereen kent van de zwart/witte ongecompliceerde en uiterst grappige slogans krijgt een eigen theatertournee.

Met bijna een miljoen volgers is Rumag hét lifestylemerk van Nederland. Hun teksten zijn altijd origineel, grof, seksueel maar vooral uiterst grappig. De theaterversie van Rumag zal aanvoelen als een belevenis. Je bent als bezoeker onderdeel van een show waar we samen de grenzen opzoeken van wat kan en wat absoluut niet. Alles komt aan bod: lifestyle, humor, kleding, seks en die rare gast naast je in de bus en overal hebben we een oordeel en een mening over.

Met elkaar zoeken we elke avond de beste Rumagger van de zaal en dat alles via de bekende grappige teksten. Daarnaast zijn er elke avond gasten uit de wereld van de humor en muziek.

Cabaret // wo 26 februari // 20.15 uur // € 19,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Marcel Hensema – Alles in de Hens

Marcel Hensema (Hollands Hoop, Penoza) geeft het begrip conference een nieuwe inhoud en tovert een universum tevoorschijn waarin hij razendknap heen en weer schakelt tussen herkenbare types van wie je onverbiddelijk gaat houden. Hij zingt, ontroert en laat je bulderen van het lachen met hilarische en hartverscheurende verhalen die zijn geboetseerd uit een mix van waarheid en verbeelding. Deze wervelende onemanshow laat zien waar het leven om draait; hete koffie, brandende moleculen en vurige liefde…

Kortom: Alles in de Hens!

Dagblad van het Noorden over Marcel Hensema: “Een bijzondere belevenis: Geen toneel, geen kleinkunst, ja, wat eigenlijk wel? Laten we het houden op het kleine, volkomen eigen universumpje van Marcel Hensema. Het is de wereld in het klein. Maar het is wel de wereld.”

Marcel Hensema won meerdere Gouden Kalveren en speelde vele rollen in binnen -en buitenland. Vorig jaar was hij te zien in de voorstelling Stem Kwijt van DE VERLEIDERS. De pers schreef hierover “Marcel Hensema is ontroerend en op een bepaalde manier Groots”.

Cabaret // do. 27 februari // 20.15 uur // € 21,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

De Parelvissers – Staatsopera van Tatarstan – Reprise

Terug in Súdwest-Fryslân: het exotische meesterwerk van Bizet waarin twee vrienden, Zurga en Nadir, elkaar na jaren terugvinden. Maar hun hernieuwde vriendschap wordt bedreigd als ze verliefd worden op dezelfde vrouw. Voor het grote publiek is ‘De Parelvissers’ vooral bekend vanwege het prachtige duet ‘Au fond du temple saint’, maar ook de aria van Nadir in de eerste acte, ‘Je crois entendre encore’, is een publiekslieveling.

Het geliefde operagezelschap uit Tatarstan komt met een nieuwe enscenering van deze klassieker. Het gezelschap is al ruim 25 jaar een graag geziene gast in de Nederlandse theaters met de mooiste opera klassiekers. Geniet van de topsolisten, het grote orkest en de prachtige decors en kostuums die dit Oosterse sprookje tot een onvergetelijke operabelevenis maken.

Frans gezongen met Nederlandse boventiteling.

Muziek // vr. 28 februari // 20.15 uur // € 40,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Her Majesty – Are You Ready For the Country?

A history of country rock

Na meer dan tweehonderd uitverkochte voorstellingen rond de muziek van Crosby, Stills, Nash & Young, duiken de topmuzikanten van Her Majesty dit seizoen in de geschiedenis van de countryrock. Vanaf de jaren zestig begonnen rockmuzikanten country-elementen aan hun muziek toe te voegen. Her Majesty, de band rond Bertolf Lentink en Jelle Paulusma, speelt onder meer werk van de pioniers (zoals Bob Dylan, Gram Parsons en Gene Clark), countryrockhelden van een decennium later (The Band, CCR, Grateful Dead) en muziek van meer eigentijdse artiesten, denk aan Wilco en The Jayhawks.

Muziek // za. 29 februari // 20.15 uur // € 25,00 // // Theater Sneek // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Fljimsk met Griet Wiersma, Piter Wilkens & Minze Dijksma – Wêr sil dit hinne …..?

Drie Friese toppers bundelen opnieuw hun krachten.

Het eerste theaterprogramma van zangeres Griet Wiersma, troubadour Piter Wilkens en goochelaar Minze Dijksma werd al enthousiast ontvangen.

Griet Wiersma en Piter Wilkens boeien en ontroeren met hun zangtalent en brengen ook verrassende duetten. Minze Dijksma verbluft het publiek met zijn goochelkunsten.

In de vele sketches worden hun afzonderlijke kwaliteiten een komische optelsom. De hilarische typetjes van Griet gecombineerd met de gortdroge humor van Piter Wilkens en Minze Dijksma.

Ze bieden een programma om alle zorgen uit het dagelijkse leven te vergeten en verbazen zich over de jachtige wereld waarin we leven. Griet, Piter en Minze vragen zich dan ook af: “Wêr sil dit hinne…”

Muziek // za. 29 februari // 20.15 uur // €18,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Trea van Drunen