Sneek- Komende zaterdag is Mengelmoes terug in Club 1841! Na een geslaagde editie op 21 december met Team Rush Hour is het vanavond aan Rob Lee, Praia Del Sol en Jimmy James om jullie lekker los te laten gaan!

Met de lekkerste Urban, Meezingers, Sexy House en veel meer gezellige muziek maken we er een onvergetelijk feestje van! Kijk eens op onze kaart voor verschillende flessen acties en champagnes.

De entree is gratis en de minimale leeftijd is 18+.