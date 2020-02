Wrakken en schatten in het Fries Scheepvaart Museum van Sneek

Sneek-Voorjaarsvakantie! Hoeraaaa, want… je kunt bij het FSM op avontuur onder water. De mooiste vissen zwemmen om je heen en in de verte ligt een scheepswrak. En dan wordt het spannend….. want stel je voor dat je een schat gaat ontdekken. Dat gaat zeker gebeuren! Want we gaan schatzoeken in grote scheepswrakken.

Ook ga je aan de slag met seinvlaggen en leer je belangrijke knopen voor als je op een zinkend schip zit. Een kapitein leert je roeien in ritme en in een juttershoek valt nog meer moois te ontdekken. Natuurlijk is er weer muziek, kun je zelf een scheepswrak knutselen en kun je je hersenen laten kraken met een uitdagend wrakkenspel. Maar pas op: we hebben een schat die vervloekt is.

Er is heel veel te doen, te maken en te ontdekken voor iedereen die van avontuur houdt. En mocht je klaar zijn met alle opdrachten, workshops en activiteiten dan is er nog een spannend Kindermuseum om te spelen en te ontdekken!

Alle activiteiten zijn doorlopend en op vertoon van pake en/of beppe (of een andere begeleider) is de entree voor kinderen deze week gratis!

Deze week nog op:

-woensdag 19 februari, 10.00-17.00

-donderdag 20 februari, 10.00-17.00

-vrijdag 21 februari, 10.00-17.00