Schipper Johannes Hobma vertelt over palinghandel in Dorpshuis Scharnegoutum

Scharnegoutum- In de hoogtijdagen voeren zo’n zestien Friese aken zes keer per jaar tussen Fryslân en Londen, voortgestuwd door alleen de wind en met aan boord levende paling voor de vismarkt aan de Theems. Dit was van 1667 tot 1936. En dat brengt verhalen met zich mee.Vorig jaar vertrok de palingaak Korneliske Ykes II vanuit Heeg naar Londen. Een bijzondere gebeurtenis.

Over deze geschiedenis van palinghandel en de reis naar Londen vertelt schipper Johannes Hobma en dit met behulp van mooie video en foto beelden .

Wanneer: Zaterdagmiddag 7 maart

Aanvang: 15.00 uur

Waar: Dorpshuis Scharnegoutum, Legedyk 43

Entree € 5,- inclusief 1 koffie of thee.

Welkom!