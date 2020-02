Sneek- Komende zaterdag (22 februari) drink je bij Café Neighbours je 5 favoriete cocktails voor maar €5,- per stuk. We shaken op deze avond tot 01.00 uur een heerlijke: Sex on The Beach, Melon Caribbean, Fizzy Peach Tree, Cosmopolitan, Mojito(Mojito43) voor je! Een gezellig avond uit met de lekkerste 80’s/90’s onder het genot van een frisse/zomerse cocktail!

De entree is gratis en de minimale leeftijd is 18+