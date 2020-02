Snelle in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- Snelle, geboren als Lars Bos, is een harde werker die vastberaden is om te bewijzen dat ook een gewone Hollandse dorpsjongen met een hazenlip een inspirerend succesverhaal kan vertellen. Zijn EP ‘Beetje Bij Beetje’ is al meer dan 70 miljoen keer gestreamd op Spotify. Hij nam een nummer op met Marco Borsato. Hij is veelvuldig op de Nederlandse televisie te zien. Hij ontving een platina plaat voor ‘Scars’. Snelle gaat hard!

Snelle over zijn aanpak: “Doordat ik vrijwel alles relativeer heb ik over alles een – in mijn eigen beleving – interessante mening die ik op authentieke en soms vergezochte wijze in mijn liedjes verwerk. Zo geniet ik echt van het knutselen met woorden en het spelen met de manier waarop ik dingen zeg.”

Regionaal support komt van Noorderlicht en bestaat uit BiggyWhy, Jelly en Basisbehoefte. Zij maken catchy urban hiphop en brengen die op het podium met onweerstaanbare energie. Ook zij scoren online goed: hun video voor ‘Renault Clio’ (een samenwerking met Ritselaar) werd op YouTube al meer dan 350.000 keer bekeken en het nummer heeft op Spotify al bijna een miljoen streams.

Vrijdag 28 februari 2020

SNELLE voorprogramma: NOORDERLICHT

20.00 uur / UITVERKOCHT