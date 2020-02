Sneek- Dit jaar is het de 44e editie van de Carnavalsoptocht door het centrum van Sneek.De start van de carnavalsoptocht is om 14.00 uur in de Van Giffenstraat.

De verdere route is als volgt: Almastraat, Stationsstraat, Martiniplein, Oude Koemarkt, Hoogend, Singel, Kleinzand, Jousterkade, Oosterdijk, Wijde Burgstraat, Nauwe Burgstraat, Schaapmarktplein, Grootzand, Oude Koemarkt, Oud Kerkhof, Marktstraat, Leeuwenburg, Schaapmarktplein, Nauwe Burgstraat, Kruizebroederstraat, Wijde Noorderhorne, Parkstraat, Bolswarderweg.