Welke foto’s komen er in 2020 onder de bruggen in Súdwest-Fryslân?

Sneek-Afgelopen jaar heeft VVV Waterland van Friesland foto’s van de allermooiste plekken in de gemeenten Súdwest Fryslân en de Fryske Marren verzameld door een fotowedstrijd onder onze inwoners uit te schrijven. Het doel was om te laten zien hoe mooi onze regio is en hoe trots we daarop mogen zijn. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Uit maar liefst 700 foto’s mocht een deskundige jury met onder andere Tom Goossens, Pepy Huisman, Meindert Seffinga en Sonja Hylkema de mooiste 20 kiezen. Die worden gepresenteerd tijdens de prijsuitreiking op donderdagavond 5 maart in het Scheepvaartmuseum te Sneek.

Wethouder de Man van de gemeente Sudwest Fryslân en Wethouder Veltman van de gemeente Fryske Marren zullen de winnaars bekend maken en doormiddel van een video mee op reis nemen door de regio. Aansluitend zal een jurylid en een winnaar kort over de keuze van de locatie en de foto wat vertellen. Na de bekendmaking kunnen de foto’s worden bekeken tijdens een mini expositie.