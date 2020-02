Tweede Kruiswegwandeling in Sneek

Sneek- Gesteund door het succes in 2019 toen de 1e kruiswegwandeling van Sneek een feit was, gaat de RK Sint Martinuskerk in Sneek wederom een kruiswegwandeling organiseren en wel van Aswoensdag 26 februari tot en met Paaszaterdag 11 april a.s. In deze periode van 40 dagen hangen er veertien kruiswegstaties – schilderijen die het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden- op 14 verschillende locaties door het centrum van de stad Sneek.

Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio dat het staan of stilstaan betekent. Bij elk schilderij staat een kort stukje hedendaagse tekst oftewel een overdenking die bezoekers laat nadenken over de vraag wat vandaag de dag de lijdensweg van Jezus voor mensen betekent.

De staties zijn kopieën van de staties die in de Sint Martinuskerk van Sneek hangen.

De wandeling begint bij zorgcentrum Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28 en leidt deelnemers langs bijzondere locaties in de stad. Het eindpunt is de Sint Martinuskerk aan de Singel 62.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en onderweg is er voldoende (horeca) gelegenheid om even uit te rusten.

Bij alle deelnemende locaties is een gratis boekwerkje verkrijgbaar met een routebeschrijving.

De opening van de Tweede Kruiswegwandeling vindt plaats op (As)woensdag 26 februari a.s. om 10:30 uur in de hal van het Bonifatiushuis Jachthavenstraat 28 te Sneek door Hans Wiegel uit Oudega.

De heer Wiegel is voormalig politicus, bestuurder en partijleider van de VVD en was vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet van Agt I van 1977-1981. Van 1982 – 1994 was dhr. Wiegel Commissaris van de Koningin in Friesland.

De Kruiswegwandeling is een initiatief van de RK Sint Martinuskerk te Sneek (onderdeel van de Sint Antonius van Paduaparochie).

Het programma is als volgt:

09:30 uur: Eucharistieviering in de kapel van het Bonifatiushuis, Jachthavenstraat 28 10:30 uur: Welkom met koffie in de hal van het Bonifatiushuis 10:45 uur: Opening Kruiswegwandeling door de oud-Commissaris van de Koningin van Friesland, dhr. Hans Wiegel, tezamen met pastoor van der Weide 11:00 uur: Start Kruiswegwandeling langs de 14 staties door de binnenstad van Sneek 12:30 uur: Einde wandeling in de Sint Martinuskerk, Singel 62