Tweede Fries Open Podium voor jong danstalent

Sneek- Op 5 april organiseert de Jeugd Dans Opleiding Fryslân (JDOF) voor de tweede keer een Open Podium. Tijdens dit Open Podium kunnen Friese jongeren hun zelfgemaakte choreografie aan het publiek laten zien. Deelname aan het Open Podium is gratis en aanmelden kan nog tot 1 maart via de website www.JDOF.nl

Talent on stage!

Met het Open Podium biedt de Jeugd Dans Opleiding Fryslân een plek voor dansers die de eerste stappen willen zetten als dansmaker. Jonge dansers tussen de 11 en 25 jaar presenteren op dit podium een eigen choreografie. Van solo’s tot een groepschoreografie, en van moderne dans tot een mix van jazz en urban.

Tijdens twee coachingsdagen krijgen de deelnemers tips & tricks om de choreografie aan te scherpen. Het eindresultaat is te bewonderen in de voorstelling. Nieuwe choreografieën van jonge dansers afkomstig van verschillende dansscholen door heel Fryslan.

Talentontwikkeling in Friesland

De Jeugd Dans Opleiding Fryslân (JDOF) organiseert dit Open Podium om jonge Friese dansers te helpen hun talent naar een hoger niveau te brengen. Naast het Open Podium, biedt de JDOF danstalenten ook een 3-jarige opleiding waarin leerlingen op hoog niveau les krijgen in verschillende dansstijlen; van klassiek en modern tot urban en improvisatie. Geïnteresseerde dansers tussen de 11 en 15 jaar kunnen zich nog aanmelden voor de auditie op 19 april . Meer info over de activiteiten van de JDOF is te vinden op www.jdof.nl