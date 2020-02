Sint Vitus en de Fyfkes vieren samen feest

Blauwhuis- Op zaterdagavond 22 februari is er om half 8 een feestelijke carnavalsviering in de Sint Vituskerk van Blauwhuis. Het is ook nog eens de 11e keer dat er in de kerk een carnavalsviering is. Voor carnavalsbegrippen een jubileum dus.

Prins Carnaval, zijn page en leden van de raad van 11 en de garde werken mee aan lezingen. De eerste lezing heeft als titel ‘De clown uithangen’. Blaaskapel de Swalkers en het versterkt Caeciliakoor zorgen voor de vrolijke muzikale noot. Zo spelen de Swalkers o.a. de Holzhacker Buab’n en zingt het koor Laat je gaan. Pastor Foekema: “Jong en oud is van harte welkom, met carnavaleske kleding aan is het helemaal goed”.

Voor de kleinste kinderen is er een aparte viering in de pastorie.