Sneek- Tijdens een informeel samenzijn van tientallen vrijwilligers is Fokkelien van Netten gisteravond in het zonnetje gezet. Negentien jaar geleden was haar man Willem van Netten (1946-2011) een van de initiatiefnemers van de Bonte Sneker Avend en vanaf dat moment heeft mevrouw Van Netten zich ingezet voor de organisatie. Als een van de gastvrouwen is Fokkelien van Netten nog altijd betrokken bij het jaardachsfeestje fan Heabeltsje de Jong.

Foto Ineke van Solkema-Kuipers