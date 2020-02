Workshopdag voor noordelijke blokfluitisten in Sneek

Sneek-Kunstencentrum Atrium in Sneek organiseert zaterdag 14 maart een workshopdag voor blokfluitisten uit Noord-Nederland. Bespelers vanaf 12 jaar kunnen meedoen aan diverse sessies. Tussendoor geeft het Cohda Kwartet een lunchconcert. De blokfluitdag begint om 10.30 uur met de eerste workshop en duurt tot 16.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.

Workshops In een gezamenlijke workshop vertellen blokfluitbouwster Margret Löbner van BlockfötenZentrum Bremen en Atrium-docent/uitvoerend musicus Lies van der Grient alles over blokfluitonderhoud. De deelnemers gaan daarbij hun eigen instrument oliën. Hierna kan worden gekozen voor twee van de drie andere workshops:

Basso Continuo Hoe speel en interpreteer je de baslijn van een mooie sonate? Deelnemers hebben voor deze workshop een eigen bas nodig; de muziek staat in de bassleutel geschreven. De workshop wordt gegeven door Marit Darlang. Improvisatie Deze workshop gaat nader in op het improviseren over een bluesschema. Er worden eerst enkele oefeningen gedaan om een goede mindset te vinden. Want improviseren wordt voor een belangrijk deel bepaald door iemands bui, weet workshopleider Anneke Hoekman.

Ritme en techniek Deelnemers gaan aan de slag met gangbare en minder gangbare ritmes. Hoe ga je om met rusten en welke articulatie past het best bij bepaalde ritmische motieven? Daarnaast laat workshopleider Stephan Esmeijer de deelnemers kennismaken met divers en verrassend toonladdermateriaal.

Cohda Kwartet Tijdens de lunch geeft het Cohda Kwartet een concert. Anneke Hoekman, Marit Darlang, Stephan Esmeijer en Lies van der Grient bespelen alle soorten blokfluiten; van de kleine sopranino tot een contrabas van twee meter. Het repertoire bestrijkt alle eeuwen van geschreven muziek, van vroeg renaissancestukken tot aan hedendaags klassiek en jazzy nummers. De spelers schuwen dan ook niet om naast de ‘serieuze’ componisten een easylistening stuk te programmeren. Het kwartet heeft met verschillende programma’s in heel Nederland en Duitsland opgetreden. Tijdens de concerten is er tijd voor uitleg en vrolijke en leerzame anekdotes over de muziek.

Kosten en aanmelding De kosten van deelname (drie workshops en concert) bedraagt 35 euro. Het is ook mogelijk om alleen naar het concert van het Cohda Kwartet te komen kijken. De entree hiervoor bedraagt 10 euro. Opgeven (met vermelding gekozen workshops en aantal jaren blokfluitles) kan per e-mail bij Lies van der Grient: l.vdgrient@cultuurkwartier.nl.