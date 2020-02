Voorjaarsvakantie: kinderen gratis naar 42 Friese musea

Sneek- In de voorjaarsvakantie doen 42 Friese musea mee aan activiteitenweek ‘Help pake & beppe de vakantie door’. Van 18 tot en met 21 februari organiseren zij activiteiten voor jong en ‘minder jong’. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen ‘op vertoon’ van hun pake, beppe of een andere begeleider. Thema dit jaar is water.

Het thema sluit aan bij het provinciale themajaar ‘Leve het water’. Deelnemende instellingen geven zelf invulling aan het thema, vaak in de vorm van een activiteit. De actieweek duurt van dinsdag tot en met vrijdag, al breidt een aantal musea de actie uit naar het weekend.

Populairder dan ooit

Het is de 19de editie van ‘de pake en beppeweek’. Het evenement is populairder dan ooit, aldus Lisette Zwerver van Museumfederatie Fryslân, de stichting die de week coördineert. “Vorig jaar waren er 22.000 bezoekers, een record. We hopen dit jaar weer rond dat aantal uit te komen. Het aantal deelnemende instellingen is in elk geval weer prachtig.”

Uitkomst voor pake en beppe

‘Help pake & beppe de vakantie door’ is ontstaan vanuit het idee om grootouders en kleinkinderen een uitje te bieden tijdens de voorjaarsvakantie. Zwerver: “Veel kinderen zijn in de vakantie één of meer dagen bij pake en beppe, want heit en mem moeten gewoon werken. Even de deur uit is dan wel lekker. Liefst naar iets wat leuk is voor jong én oud, maar ook leerzaam en betaalbaar. En precies dát heeft deze week te bieden.”

Een overzicht van alle instellingen en activiteiten staat op www.museum.frl/pakebeppe.