Peter Vermaat met theatervoorstelling ‘Francesco’ in R.K. Kerk Roodhuis

Roodhuis-Op vrijdagavond 6 maart speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Francesco, het verhaal over een middeleeuwer in de prachtige kerk van Roodhuis. Franciscus van Assisi (1181 – 1226) is voor velen een bekende naam. Maar wat dreef hem? In een twee uur durende voorstelling (met pauze) brengt Peter Vermaat zijn verhaal tot leven. Francesco leefde in de middeleeuwen, een wonderlijke wereld, met zijn stedenoorlogen en kruistochten, zijn strijd tussen paus en keizer. Hij was een dromer van ridder-idealen en van Vrouwe Armoede. Was hij een dwaas, een revolutionair, of niets van dat al?

Zoveel mogelijk trouw aan de historie vertelt Peter Vermaat over Francesco, een door en door middeleeuws mens die ons zowel fascineert als afschrikt. Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. (Zie ook: www.petervermaat.nl)

Waar: St. Martinuskerk, Slypsterwei 3, Roodhuis

Wanneer: Vrijdag 6 maart 2020

Aanvang: De voorstelling begint om kwart voor 8.

Toegang gratis, maar vrije gift na afloop is welkom