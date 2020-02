Theaterprogramma Sneek, week 8

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Fred van Leer – Leer van Fred Live

Het eerste seizoen van Leer van Fred LIVE was een daverend succes: inmiddels hebben 23.000 vrouwen de volledig uitverkochte voorstellingen bezocht! Een reprise kan daarom niet uitblijven. Van september 2019 tot en met mei 2020 geeft Fred van Leer meer dan 70 voorstellingen door het hele land.

Leer van Fred LIVE is echt een avond voor vouwen. Moeders, dochters, zussen en vriendinnen, de handbalclub of het breiend collectief! . Nederlands bekendste stylist geeft ze tips en tricks en vertelt ze de do’s en vooral de vele absolute don’ts.

Theatershow // wo 19 februari // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Daan Boom – De Eerste

Daan Boom had eigenlijk rapper, acteur, illusionist, dolfijnentrainer, profvoetballer, balletdanser, muzikant, president van Amerika, volkszanger of Frank Sinatra moeten worden. Daan werd dan ook afgewezen op de toneelacademie in Maastricht omdat hij ‘te veel’ wilde. Dus wat gaat hij doen? Veel, natuurlijk, veel te veel, zoals alleen Daan Boom dat kan: tapdansen, streetdancen, zingen, rappen, pianospelen, schreeuwen, balletten, huilen, miepen, maar ook sociale experimenten uithalen (zoals we die uit het programma Streetlab kennen), dirigeren (zoals in Maestro), verhalen vertellen uit de Kelderklasse en bovenal: heel veel lachen.

Cabaret // wo. 19 februari // 20.15 uur // € 18,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

Doornroosje de Musical met Sita Vermeulen, Titus & Fien e.a.

In deze sprookjesmusical met een twist wordt de rol van Doornroosje gespeeld door Sita, die al eerder te zien was als de Kleine Zeemeermin.

In een land hier ver, ver vandaan leeft een prachtig prinsesje. Zo mooi, zo lief en vooral zo zoet, als de geur van bloeiende rode rozen op een warme zomerdag. Daarom noemen ze haar: Doornroosje. Het bekende sprookje in een nieuw jasje met de toevoeging van Titus & Fien.

Kom verkleed naar het theater. Na afloop van de voorstelling kun je met alle acteurs op de foto tijdens een meet & greet en kun je nog even lekker dansen bij de Sprookjesafterparty.

Theatershow // do. 20 februari // 14.30 uur // € 19,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Nina June – Minimal

In een wereld waarin alles draait om “meer meer meer”, is zangeres Nina June (winnaar Zilveren Notekraker 2018) op zoek naar minder. Tijdens Minimal komt de zangeres tot de kern. Ze speelt haar filmische popsongs voor het eerst in een akoestische setting met enkel zang, piano en cello. Het gaat haar om de muziek, de emotie, de verbeelding. Voor dit concert laat ze zich onder andere inspireren door de pianomuziek van Yann Tiersen en Michael Nyman.

Nina wordt vergeleken met zangeressen als Ane Brun en Agnes Obel , maar heeft haar eigen sound die reikt tot buiten de landsgrenzen. Zo speelde ze in zalen van Paradiso tot New York en zong ze duetten met HAEVN en Thomas Dybdahl.

Muziek // do. 20 februari // 20.15 uur // € 17,50 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

TAGO – Korean Drum – Uniek in Friesland!

TAGO was een hit op het Edinburgh Fringe Festival in 2016 en bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Tago betekent: de wereld verlichten met het slaan op de trommel. Als een energieke wervelwind raast TAGO over het podium; een adembenemende mix van traditionele Koreaanse instrumenten -van gigantische drums tot kleine percussie- in combinatie met kleurrijke dans en Oosterse vechtsporten. Laat je verrassen door de kracht van de drummers en geniet van de kleurrijke samensmelting van drum en dans.

Theatershow // vr. 21 februari // 14.30 uur // € 33,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Debby Petter – de Liefde voorbij

Een man en een vrouw. Bijna dertig jaar getrouwd. Een goed huwelijk? Zij vinden van wel. En soms ook niet. Een gewoon huwelijk dus. Op een avond vertelt hij zijn vrouw dat hij een geheim heeft. Er volgt een ruzie en hij verlaat boos het huis. Twee uur later is hij dood. Zelfmoord? Waarschijnlijk niet. Een dom ongeluk? Zou kunnen.

Zij is bodemloos verdrietig. Om zijn dood en om het geheim.

Debby Petter vertelt het in een meeslepende, lichte en tegelijkertijd radeloze monoloog. ‘De liefde voorbij’ is een voorstelling over liefde, geluk en over de vraag wat geluk is. En wat echt is. Bestaat er echt geluk? Goeie vraag!

Toneel // vr. 21 februari // 20.15 uur // € 18,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11

Waylon – My Heroes Have Always Been Cowboys

Waylon kijkt terug op zijn persoonlijke, muzikale verhaal, dat voor hem op 8-jarige leeftijd begon. Toen mocht hij, omdat de oppas ziek was, met zijn ouders mee naar een country-avond en ook een klein stukje mee drummen. “Op het podium speelde de West Virginian Railroad Band en ik mocht eventjes mee drummen. Na afloop kreeg ik een CD in handen en de mededeling dat als ik één liedje volledig kon drummen, ik drie weken later weer het podium op mocht. Drie weken lang heb ik tot bloedens toe geoefend op een shuffle. Eigenlijk is daar mijn echte fysieke liefde voor country begonnen…”

Muziek // za. 22 februari // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28

Topzondag met koffiegeur

Duo Scholten & Flach + Duo Ineke Dijkstra & Saco van der Laan

Annette Scholten en Nanke Flach vormen sinds 2009 een duo en speelden aanvankelijk muziek voor cello en piano. In 2011 kwam daar een fascinerend instrument bij: de lame sonore, vergelijkbaar met de zingende zaag maar met een grotere toonomvang. De afgelopen jaren is dit duo bezig geweest met het professioneel ontwikkelen van de lame sonore. Het enthousiasme over het instrument blijkt onder andere uit composities van componisten zoals Calliope Tsoupaki (Componiste des Vaderlands), Britta Byström en diverse Nederlandse componisten.

Het duo Ineke Dijkstra (zang) en Saco van der Laan (gitaar) brengen een soulvol repertoire uit een mix van jazz-, pop- en blues-invloeden, waarin Eva Cassidy, Ella Fitzgerald, Sting, Stevie Wonder en andere muzikale helden in een eigen sfeervolle, akoestische setting worden vertolkt. Steeds stijlvol, met aandacht voor intieme ballads en veel ruimte voor

improvisatie. Kortom, dit duo staat garant voor een zeer aangename en bijzondere performance!

Muziek // zo. 23 februari // 11.30 – 12.30 uur // Laatste kaarten € 10,00 // Noorderkerkzaal, Oud Kerkhof 11