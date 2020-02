Gedichtenwedstrijd Sneek 75 jaar vrij voor alle scholieren en studenten in Sneek

Sneek- In samenwerking met de Stichting Sneek 75 jaar Vrij organiseert Stichting FryX een gedichtenwedstrijd voor scholieren en studenten van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en MBO in Sneek. Het thema voor de gedichtenwedstrijd is: “Vrijheid en wat dat voor jou betekent”. Alle scholen in Sneek is gevraagd om in de lessen aandacht te besteden aan de wedstrijd en zo mogelijk klassikaal aan de wedstrijd mee te doen. Een jury selecteert een aantal gedichten in diverse leeftijdscategorieën. Deze worden gepubliceerd in een boekje dat bij de opening van de bevrijdingsfeesten op 15 april wordt aangeboden aan de burgemeester van Sneek. Twee gedichten worden uitgekozen om bij de 4 mei herdenking te worden voorgelezen. Een aantal deelnemers kan worden gevraagd om gedichten voor te lezen bij een van de bevrijdingsconcerten in april en mei.

Workshops in de bibliotheek

Kinderen en jongeren kunnen ook individueel gedichten insturen. Om hen daarbij te helpen organiseert Stichting FryX op woensdag 19 en zaterdag 29 februari gratis workshops in de bibliotheek van Sneek. De workshops zijn op beide dagen van 10 tot 12 uur. Je kunt je voor een workshop opgeven via e-mail: fryx@fryx.nl

Gedichten kunnen tot 15 maart ingestuurd worden via e-mail: fryx@fryx.nl. Iedereen die in Sneek naar school gaat en niet ouder is dan 18 jaar, kan aan de wedstrijd meedoen. Vermeld bij inzending je naam, leeftijd en naam van de school. Deelnemers geven automatisch toestemming voor publicatie van het gedicht in het speciale gedichtenboekje.