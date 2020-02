Attie Dotinga schrijft deel 2 ‘De Magische Wereld van Margje’

Sneek- Attie Dotinga, uit Sneek, heeft inmiddels het tweede deel van ‘De Magische Wereld van Margje’ geschreven. Het boek is zowel alleen als in de reeks te lezen. Het verhaal gaat verder met Margje en Raaf die in Ternake wonen en nog steeds spelen het Wilhelminapark met het ‘Ouden van dagen bankje’ (foto) een rol. Natuurlijk is er in de Stationsstraat weer de residentie van het magische gezin. De Martinikerk wordt zeker niet vergeten als uitvalbasis naar de diverse magische tunnels.

Het boek leest als een fantasieverhaal voor zowel young adults 15+ als voor de volwassen liefhebbers. Maar door de lagen heen zit daar verborgen, de levenslessen van alledag. Het hangt er dus van af wie er leest. Attie Dotinga schrijft haar hele leven al en kan daarin alle gebeurtenissen in haar leven en die van anderen kwijt. Een heerlijke plek om alles te verwerken, aldus de auteur. Verhalen vloeien zo uit haar pen en vaak kan ze dan niet wachten om verder te schrijven omdat ze net zo nieuwsgierig is al de lezer, waar het verhaal naartoe gaat. Het boek is online al verkrijgbaar.