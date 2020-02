The Kik en The Crooked in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- The Crooked heeft een nieuwe EP en komt deze in Bolwerk presenteren! De vierkoppige alternatieve rockband brengt een combinatie van stevige songs, die door de overliggende popelementen makkelijk blijven hangen. The Crooked staat voor stevige drums en opzwepende baspartijen die keihard in je gezicht worden geblazen. Vette gitaarrifs in combinatie met de rauwe zang en de kleurrijke meerstemmigheid maakt de sound van The Crooked compleet! Daarbij zijn er invloeden terug te horen van onder meer The Foo Fighters, Royal Republic, Highly Suspect, Rage Aagainst The Machine en Green Day.

The Crooked is zonder twijfel een zeer strakke live band! Geen wonder dat zij diverse prijzen hebben gewonnen, waaronder Slag om Sneek en Talent naar de Tent. De band speelde de afgelopen jaren onder meer op Eurosonic, Bevrijdingsfestival Leeuwarden, Westerpop en prime time op het Dicky Woodstock festival.

Hun eerste singles ‘Coming Down’ en ‘Times Like These’ werden goed ontvangen door de pers. Beide nummers staan op de debuut-EP Time Will Tell die werd uitgebracht in september 2018.

In het voorprogramma staat All Over Again

De zelf gekroonde koningen van de Nederlandstalige biet/pop komen terug naar Sneek. Na hun grote shows in Ahoy in november 2019 is het in 2020 weer tijd voor een clubtour.

Het nieuwe album van The Kik verschijnt in het voorjaar van 2020 en al op 6 december verscheen een nieuwe single. Onder leiding van Dave von Raven timmert The Kik al sinds 2011 aan de weg. Landelijke bekendheid kreeg de band door huisband te zijn bij De Wereld Draait Door in het jaar 2013 en ze scoorden een flinke hit met ‘Simone’. De band maakte tot op heden drie eigen albums (Springlevend, 2, Stad en Land), een album met Armand, een cover album (Hertaalt!) en een live-dubbel-LP (Boudewijn de Groot’s Voor de Overlevenden & Picknick). Daarnaast produceerde de band drie eigen theatervoorstellingen (De Veelste Grote Nederbiet Show, Met de Deur in Huis en Hertaalt!). In 2019 verkocht de band onder meer De Nieuwe Luxor, Tivoli Vredenburg, Het Concertgebouw en Ahoy Rotterdam uit met hun uitvoering van Boudewijn de Groot’s Voor de Overlevenden & Picknick. Daarnaast toerde The Kik langs clubs en festivals in Nederland en deed onder meer Lowlands en Parkpop aan.

Vrijdag 21 februari 2020

THE CROOKED EP-release / voorprogramma: ALL OVER AGAIN

21.00 uur / gratis

Zaterdag 22 februari 2020

THE KIK

21.00 uur / vvk € 17,- zaal € 20,-