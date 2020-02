Spetterde Carnavaleske Kinderbingo in Sneek

Sneek- Zaterdag 15 februari van 13:30 tot 16:30 uur vindt er een kinderbingo met grote prijzen: Lego pakket, houten speelkeuken, Skeelers plaats in het ‘t Convenant a/d Oude Dijk 15 (tegenover de Firezone Worp Tjaardastraat). Deze middag is Jeugdprins Jurre de 1ste en zijn gevolg van CV de Oeletoeters aanwezig om mee te spelen en ook zal Prins Elroy de 1ste een bingo ronde presenteren.

Tussen de rondes wordt er een polonaise gelopen samen met Prins Jurre de 1ste en zijn gevolg op carnavalsmuziek. In totaal worden er 12 rondes gespeeld deze middag, de eigen bijdrage is € 2,-.

Iedereen is welkom bij de activiteiten van de Oeletoeters de grootste Carnavalsvereniging van het Noorden. Het jeugdhof organiseert allerlei leuke activiteiten zoals een Sinterklaasfeest, een feestelijke kindermiddag en Paaseieren zoeken in het Wilhelminapark. Ook bezoekt de Jeugdprins of Prinses scholen om het feest met zoveel mogelijk kinderen te delen. Samen plezier maken is dan ook het motto van het Jeugdhof van de Oeletoeters!

Voor meer informatie volg het Jeugdhof De Oeletoeters op Facebook en check de website www.oeletoeters.nl!