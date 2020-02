Sneek- Vanaf 15 februari t/m 28 maart is de expositie ‘Wetter’ van kunstschilder Jan Reus uit IJlst te zien in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

Abstracte schilderijen die niet alleen het geluid van water suggereren, het zijn soms ook letterlijk verbeeldingen daarvan, in vorm en kleur. “In wind en water zie ik ritmes en golfbewegingen, die heel erg overeenkomen met muziek” aldus Jan Reus. Wind, water en kunst. Als iets past in ons museum, dan zijn het wel de schilderijen van Jan Reus.