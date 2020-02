CvdK Arno Brok neemt prentenboek Kening & Kening in ontvangst op Valentijnsdag

Sneek- Ter ere van het 20-jarig jubileum van het prentenboek Kening & Kening komt het boek op Valentijnsdag voor de tweede keer in het Fries uit. De makers van het boek, Linda de Haan en Stern Nijland, gaan bij de scholen langs om voor te lezen, een workshop te geven en te praten over diversiteit. Ze hebben daarom een tweetalige verteltas gemaakt, waarvan de Friese commissaris van de Koning Arno Brok het eerste exemplaar krijgt. Kening & Kening is een vrolijk en grappig boek over een prins die moet gaan trouwen van zijn moeder. Hij wordt alleen niet verliefd op een prinses, maar op een prins! Het thema van het boek, dat vooral gaat over liefde en diversiteit, sluit mooi aan bij Roze Zaterdag, die dit jaar in Leeuwarden wordt gehouden.

Het boek, dat al in twaalf talen verschenen is, komt nu voor de tweede keer in het Fries uit, ditmaal in een kleinere editie. Het eerste exemplaar van Kening & Kening wordt vrijdag 14 februari aangeboden aan commissaris van de Koning Arno Brok én aan Grietje en Ellen. Deze ‘mem & mem’ stonden centraal in de laatste heit&mem van de Afûk en zijn de ouders van Bram en Robin.

De uitreiking van het eerste exemplaar wordt gecombineerd met een feestelijk Valentijnsfeest in de Afûk-winkel. Op het feestje zijn dichters Kate Schlingemann en Jetze de Vries van dichterscollectief RIXT aanwezig om mensen te helpen met het schrijven van een liefdesgedicht.

De presentatie van Kening & Kening is vrijdag 14 februari om 16.00 uur in de Afûk-winkel. Het boek is vanaf vrijdag ook fysiek in de winkel en online te koop.