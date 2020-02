Schrijver Johan Fretz in bibliotheek van Sneek

Sneek- Op uitnodiging van de Stichting Literaire Activiteiten Sneek is de schrijver van Onder de Paramariboom op woensdag 19 februari te gast in de bibliotheek. Johan Fretz is schrijver, theatermaker en cabaretier. Hij schrijft columns voor Het Parool en was regelmatig te gast bij DWDD, Pauw en Jinek. In 2012 debuteerde hij met de roman Fretz 2025, die werd genomineerd voor de Bronzen Uil voor het beste Nederlandstalige debuut.

Zijn tweede roman, Onder de Paramariboom verscheen begin 2018 en werd in 2019 bekroond met de Nederlandse Boekhandelsprijs. De roman vertelt het verhaal van een zoektocht naar roots en identiteit en is tegelijk het verslag van een hilarische road trip door Suriname. Samen met zijn moeder gaat Fretz op reis naar haar geboortegrond. Daar wordt niet alleen duidelijk dat het land meer herkenning in hem oproept dan hij voor mogelijk had gehouden, maar ook dat het tijd is om de demonen van zijn familie voor eens en altijd te begraven. Van deze roman maakte Fretz de solovoorstelling De zachtmoedige radicaal, waarmee hij door Nederland toerde en genomineerd werd voor de cabaretprijs Neerlands Hoop.

Wie: Johan Fretz

Wanneer: woensdag 19 februari 2020, 20.15 uur

Waar: Bibliotheek Sneek, Wijde Noorderhorne 1

Toegang: € 10,- Donateurs € 6,-

Reserveren gewenst