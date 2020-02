Rotterdamse singer/songwriter Nana bij Lewinski

Sneek-De melancholische muziek van de Rotterdamse singer/songwriter Nana raakt de emotie. Met een stembereik van diepe vocalen naar een hoge kwetsbare sound, zingt ze over gebroken harten of de kracht van liefde. Nana brengt een mix van alternatieve pop, met klassieke zelfs cinematsiche invloeden. Haar stem wordt door Papercut Magazine omschreven als “Laura Marling-achtige vocalen X de hartstochtelijke Jeff Buckley soul”. Nana released haar debuut EP MEUS x MEA in 2017 en speelde onlangs nog op Sofar Sounds in New York.

Vooraf een hapje mee-eten? Dat kan! Voor €15.50 per persoon! Dieetwensen kunt u ook vooraf aan ons doorgeven.

Vrijdag 21 februari 2020 / inloop va. 19:30 / kosten €7,50 via www.Lewinski.nl