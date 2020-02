Rijk gevulde Topzondag met Koffiegeur met twee duo’s

Sneek- De duo’s Annette Scholten & Nanke Flach en Ineke Dijkstra & Saco van der Laan verzorgen zondag 23 februari de derde editie van Topzondag met Koffiegeur van het seizoen 2019-2020. Annette Scholten en Nanke Flach speelden aanvankelijk muziek voor cello en piano en voegden er in 2011 de lame sonore aan toe. Het instrument is verwant aan de zingende zaag en geschikt voor klassieke werken. Ineke Dijkstra & Saco van der Laan brengen een soulvol repertoire uit een mix van jazz-, pop- en bluesinvloeden. Beide duo’s spelen een half uur. De Topzondag vindt plaats in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek en begint om 11.30 uur.

Annette Scholten & Nanke Flach Annette Scholten en Nanke Flach vormen sinds 2009 een duo. In de zomer van 2014 ontvingen zijn een eervolle vermelding voor hun concerten tijdens de Ibla Grand Prize, een internationaal muziekconcours op Sicilië. Een jaar laten maakte het duo op uitnodiging van de Ibla Grand Prize een tournee door de Verenigde Staten, waarbij onder andere de Carnegie Hall werd aangedaan. In februari 2018 presenteerden de dames hun debuut-cd Angelo met bekende werken en nieuwe, voor het duo geschreven muziek. Het tweetal gaat binnenkort op tournee door Azië.

Ineke Dijkstra en Saco van der Laan spelen nummers van onder anderen Eva Cassidy, Ella Fitzgerald, Sting en Stevie Wonder in een eigen sfeervolle, akoestische setting. Stijlvol, met aandacht voor intieme ballads en ruimte voor improvisatie. Ineke Dijkstra studeerde als zangeres af in Leeuwarden en is een veelgevraagde frontvrouw in diverse formaties en projecten. Met haar geheel eigen jazzy stijl, een warm stemgeluid, soepele timing en overgave zorgt ze ervoor dat zij haar publiek doet opkijken, glimlachen en meebewegen, of laat hen juist aandachtig luisteren. Saco van der Laan studeerde gitaar aan het conservatorium in Groningen. Hij begon als pop/rockgitarist en zette zijn muzikale reis voort in diverse pop-, funk-, jazz- en fusionformaties en -projecten.

Waar: Noorderkerkzaal van Theater Sneek (ingang: Oud Kerkhof 11, Sneek) Wanneer: Zondag 23 februari, 11.30 – 12.30 uur Kaarten: € 10, te bestellen via theatersneek.nl

Topzondag met koffiegeur Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van CKS. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden. Tseard Verbeek is de programmeur. Resterende Topzondagen in het seizoen 2019-2020: Zondag 8 maart: Duo Francis & Vijselaar en Houtkwintet BlaasVaak Zondag 5 april: Stedelijk Muziekkorps Sneek met Edith Bakker