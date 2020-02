Hoog niveau Femuza solistenconcours: Wietske Baarda wint wisselbeker

Bolsward-Afgelopen zaterdag 8 februari is het 51e solistenconcours van Femuza gehouden in de Gasthuiskerk in Bolsward. Het niveau was hoog. Er zijn in alle leeftijdscategorieën alleen maar 1e prijzen en 1e prijzen met lof behaald. Dertig muzikanten, voornamelijk jongeren, uit gemeente SWF presenteerden zich in een kleine, intieme zaal met een gevarieerd programma. Er werd gemusiceerd op dwarsfluit, klarinet, saxofoon, piano, de koperen blaasinstrumenten en slagwerk.

Acht muzikanten gingen naar huis met een trofee en trompetist Wietske Baarda, 12 jaar uit Oudega SWF, won de wisselbeker van het concours en mag in juni optreden op het Gala concert van Femuza in theater Sneek. Wietske musiceerde als solist en in een trio met 2 leeftijdsgenoten. Pianisten Mariëtte Hornsveld en Maarten Smit begeleidden de meeste solisten. Dirigent Marten van der Wal vormde de jury en alle solisten en ensembles ontvingen een verslag en beoordeling. Kortom een zeer geslaagde muzikale middag in een goede ambiance met aandachtig publiek: er viel veel te genieten.