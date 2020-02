Het geheim van de fontein

Hindeloopen – Ook dit jaar doet Museum Hindeloopen weer mee aan de actie ‘Help pake en beppe de vakantie door!’ Het thema is dit jaar ‘water’ en dat is in Hindeloopen genoeg aanwezig.

De laatste tijd gebeuren er vreemde dingen bij de fontein in Hindeloopen. Er verschijnen zomaar zeedieren en vreemde voorwerpen! Waar ze vandaan komen weet niemand en in Museum Hindeloopen ontdekken ze iedere morgen natte plekken. Al gauw doet het gerucht de ronde dat er sprake zou zijn van een watermonster. Er verschijnen berichten in kranten en op Facebook. Radio- en televisiezenders maken er melding van en veel toeristen komen erop af. Specialisten doen onderzoek en praten over een uitzonderlijk geval. Maar het raadsel wordt niet opgelost!

Daarom hebben we op dinsdag 18 en woensdag 19 februari dringend speurneuzen, van 6 t/m 12 jaar, nodig die het raadsel op kunnen lossen. De start is om 14.00 uur met het spannende verhaal. Kom dus op tijd! Daarna worden leuke watermonster activiteiten gedaan en kun je kiezen uit het maken van een schip in een fles of een zeedier van knopen.

Blijf dus niet thuis maar ga op monsterjacht in Museum Hindeloopen. Op vertoon van pake, beppe of een andere volwassene is voor de kinderen gratis entree.

Kosten voor het materiaal € 5,- inclusief een ‘monsterversnapering’.