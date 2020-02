Sneek- Vrijdag 28 februari gaat Close Up terug in de tijd voor een avond met de muziek, het publiek en de ouderwetse gezelligheid van Close Up. De DJ’s tijdens de avond zijn: Steven de Jong, Ids, Roland, Dirty Berry, Lucien en Maarten (vinyl). Deze mannen zullen de gehele avond verzorgen van de muziek uit die tijd. Tickets zijn online te koop en de link hiervoor kun je vinden op www.club1841.nl.

Aanvang: 21.00 uur