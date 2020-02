Bibliotheek Sneek staat stil bij 75 jaar bevrijding met tentoonstelling en lezing in Seniorcafé

Sneek-Woensdag 4 maart om 10.15 uur is Jelmer Kuipers van Vereniging Historisch Sneek te gast in het Seniorcafé in de bibliotheek in Sneek. Met woord en beeld staat hij stil bij 75 jaar bevrijding in Sneek.

De bevrijding is in Sneek rustig verlopen. Duitse soldaten zijn wel langsgekomen op hun aftocht, VHS bezit beelden van Duitse soldaten die liggen te slapen aan de Bolswarderweg. De presentatie van Kuipers start met de afgebrande Waag waar mensen op maandagochtend verbaasd staan te kijken en eindigt bij het voorlopige monument voor de mensen die gesneuveld zijn.

Van 3 maart tot en met 3 april is in het FabLab in de bibliotheek een mooie collectie foto’s van de VHS te zien, die in 1945 in Sneek gemaakt werden. Verder zijn foto’s te zien die meneer Haagsma net na de bevrijding gemaakt heeft.

Wat is Senior café? 55-plussers kunnen iedere woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.00 uur in het leescafé van bibliotheek Sneek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus wordt speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd. Dit zal vaak een spreker zijn die iets komt vertellen over zeer uiteenlopende onderwerpen.

Alle senioren zijn welkom vanaf 10.15 uur. De toegangsprijs is € 1,- inclusief koffie of thee.

Het Seniorcafé is een activiteit die aangeboden wordt in het “Giest Mei” programma. Giest Mei? – Ga je mee is gewoon wat het lijkt te zijn: een oproep om samen naar het theater, naar het museum of naar de bibliotheek te gaan. Het is voor 55-plussers die alleen thuis zitten, alleen een ronde maken door het museum of die één kaartje kopen voor een voorstelling. Giest mei? is een leuke manier om andere mensen te ontmoeten en samen van cultuur te genieten!