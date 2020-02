Energie en talent kleuren muziekfestival VERS!

Sneek- Muziektalent uit Friesland liet zaterdag 8 februari van zich horen op het jaarlijkse festival VERS! Ruim dertig artiesten, van beginnende tot afgestudeerde musici, traden ‘s avonds op bij Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium in Sneek. Op zeven podia kwamen tot middernacht uiteenlopende muziekgenres voorbij. Met Ruben Heine en Broken Brass speelden er ook twee succesvolle nationale acts. Beiden hadden zaterdagmiddag workshops gegeven aan groepen muzikanten uit de regio. VERS! – een productie van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) – trok dit jaar ruim duizend bezoekers.

Het festival werd om 19.30 uur geopend bij het podium in de Noorderkerkzaal door een flink uitgebreid Broken Brass. De opzwepende groep had tijdens zijn workshop nummers ingestudeerd met enkele tientallen muzikanten, waaronder CKS-directeur Wiebren Buma op trompet, en gezamenlijk lieten zij het eindresultaat horen aan het toegestroomde publiek.

Ruben Hein, Jeline Weening en scholieren samen op podium Het bleef daarna druk in de Noorderkerkzaal waar de grotere gezelschappen op VERS! stonden geprogrammeerd. Behalve jeugdharmonieorkest On the Move van het Stedelijk Muziekkorps Sneek traden in het kader van een uitwisselingsproject twee groepen op van de muziekschool uit het Duitse Nordhorn. Scholengemeenschap Bogerman was met de Bogies, het Bogerman Kamer Orkest en de Bogerman Bigband van de partij, aangevoerd door Anne Oosterhaven. De bigband had diverse verrassingen in petto. Zo kwamen voormalig Bogerman-leerlinge en bandlid Jeline Weening (nu studerend aan het conservatorium in Amsterdam en lid van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest) en Ruben Hein met de scholieren meespelen.

Hein was zelf met zijn band te zien op het podium van hoofdsponsor Speedbooks in Het Bolwerk. Ook hier verraste Weening met een gastoptreden. Op het grootste podium traden verder Delore, winnaar van de Kleine Prijs van Fryslân 2019, en Broken Brass op. Afwisselend werd in het naastgelegen Bolwerk Café door percussiegroep BaM en de bands Soundboxx, Unlocked en BLACKOUT een flinke dosis energie tentoongespreid.

Veel variatie Op de podia bij Kunstencentrum Atrium was er eveneens veel variatie. Groepen als Jammer, Ananazz, Groove Gang en “We” speelden onder meer pop, rock, jazz en funk en er traden diverse bands van het kunstencentrum op, zoals Boys Squad, Skarnepeoples, The B Bunny’s en So Be It. Artistieke hoogtepunten waren de optredens van Ladybirds en The Wabe, twee duo’s van jonge afgestudeerde muzikanten met veel podiumervaring. Ladybirds liet eigen werk en bewerkingen van jazzstandards horen. The Wabe experimenteerde erop los met effectpedalen, een loopstation, saxofoon en gitaren. Ook het optreden van Muti Marane, een groep rond trompettist Jurgen Scholtanus, bleek een piekmoment.

In de theaterstudio was er ruimte voor ingetogener werk. Friese Popprijs 2019-winnaar Esther de Jong speelde haar Nederlandse dagboekmuziek, vergezeld door singer-songwriter Tolls. De jonge regisseur Jovan Smilda gaf vanuit het talentenproject The Stage is Yours een voorproefje van zijn muziektheatervoorstelling Beste Jonas, dat in de loop van het theaterseizoen te zien zal zijn. Verder was er een optreden van de Internationale Schakelklas (ISK) uit Sneek, met daarin anderstalige leerlingen afkomstig uit onder andere Syrië en Irak. Nieuw op VERS! was de Lounge, een podium bedoeld voor korte optredens door singer-songwriters tot 21 jaar. Hiervoor konden jongeren zich

vooraf aanmelden. Vijf waren er op VERS! te zien: Zianne, Piety & Harry, Sara & Lisa, Ids Verbeek en Esmee de Haan.

Workshops De grotere acts op VERS! verzorgen traditiegetrouw in de aanloop naar het festival een workshop voor muzikanten uit de regio. Zaterdagmiddag verklapte Ruben Hein in zijn groep de geheimen van een goed liedje en legde hij uit hoe je als band nog beter klinkt. Broken Brass ging met percussionisten en blazers aan de slag, waarbij enkele ‘hard hitting brass power-composities’ werden ingestudeerd. Eerdere jaren werden de VERS!-workshops gegeven door onder meer Elske DeWall, Benjamin Herman en Eric Vloeimans.

Programmeur Kees Romers: “Ik kijk terug op een zeer geslaagd festival. De sfeer was goed en inhoudelijk stond VERS! als een huis. Het publiek heeft weer kunnen zien hoeveel talent er in Súdwest-Fryslân en de rest van de provincie zit. Kijk maar naar al die bandjes en de groepen van Bogerman. Sommige talenten hebben de stap gemaakt naar het conservatorium en het was zeer inspirerend om een aantal van hen op VERS! te horen spelen. Ook het ISK-optreden vond ik heel bijzonder. De workshops waren eveneens geslaagd. De interactie tussen de amateurmuzikanten, soms erg jong, en de professionals was mooi om te zien.”