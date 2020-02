Lezing en tentoonstelling ‘12 maanden landschap en natuur’ door Jan Tijsma

Oudemirdum-Op zaterdag 22 februari organiseert Bezoekerscentrum Mar en Klif een boeiende lezing en presentatie door natuurfotograaf Jan Tijsma over het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

De nieuwe tentoonstelling van Jan Tijsma over 12 maanden landschap en natuur is inmiddels een paar maanden opengesteld voor publiek en de bezoekers zijn enthousiast over de prachtige beelden. Aanvullend op de tentoonstelling hebben we Jan bereid gevonden om op zaterdag 22 februari mensen rond te leiden en een lezing te verzorgen over zijn passie voor de natuur. De middag zal bestaan uit een bezoek aan en uitleg over de fototentoonstelling en het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Daarnaast laat hij de bezoekers kennis maken met de Landschapsbio Súdwesthoeke en verzorgt hij een adiovisual Zuidwest Fryslân in vier seizoenen.

Jan weet zijn passie voor het landschap en de natuur door middel van zijn fotografie prachtig in beeld te brengen. Daarnaast heeft hij als Grut-Ambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân én als IVN Natuurgids een bijdrage geleverd aan de bekendheid van zowel het landschap als de natuur daarin.

Ons Nationaal Landschap heeft zoveel te bieden: verschillende soorten landschappen, weidse uitzichten, natuurgebieden, de beslotenheid van dorpjes en stadjes, grote en kleine meren, en veel, heel veel vogels. Daarnaast zijn er nog veel historische elementen in het landschap aanwezig. Soms zichtbaar voor iedereen, maar vaak heel subtiel. Met zijn fotografie probeert Jan al die elementen met elkaar te verbinden door ze op zijn manier binnen het landschap in beeld te brengen. Zijn missie is helder en zonder diepgaande filosofie: Zie wat er nu nog voor moois is in dit unieke Nationaal Landschap en zorg dat er niet nog meer verloren gaat. Wat is een Nationaal Landschap zonder flora, fauna en historische elementen? Dat is de boodschap die hij graag wil overbrengen en daarbij is zijn natuurfotografie een communicatiemiddel.

De lezing met rondleiding vindt plaats op zaterdag 22 februari van 15:00-17:00 uur in Bezoekerscentrum Mar en Klif. Aanmelden is gewenst en kan via www.marenklif.nl/agenda Bezoekerscentrum Mar en Klif is geopend op zaterdag van 11:00-16:00 uur en op zondag van 13:00-16:00 uur. Mocht u ook eens een kijkje willen nemen in de natuur van ons Nationaal Landschap, dan verwijzen wij u graag naar onze website www.marenklif.nl. Daarop vindt u het complete excursie- en activiteitenaanbod in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

Foto: Jan Tijsma