Ga op jacht naar de koning van de IJstijd, de mammoet’ In de voorjaarsvakantie bij Mar en Klif

Oudemirdum-Voorjaarsvakantie! En je hoeft je niet te vervelen, want we hebben bij Mar en Klif in de week van 16 tot 23 februari weer een programma vol leuke ‘Help pake en beppe de vakantie door’- activiteiten!

Wat staat er op het programma:

Op zondag 16 en 23 februari organiseert de boswachter van Staatsbosbeheer een ‘Wintergastenrebus met popcorn bakken boven vuur en hutten bouwen in bos Elfbergen’. Op dinsdag 18 februari gaan we ‘Op jacht naar de koning van de IJstijd, de mammoet’ bij Bezoekerscentrum Mar en Klif. Tijdens deze ‘Mammoet-Dag’ doe je zelf onderzoek naar mammoetbotten en –tanden, puzzel je een mammoetskelet in elkaar, kun je kijken naar films, luisteren naar een spannend verhaal, spelen met mammoeten, je verkleden als een mammoetjager, knutselen, enz. Op woensdag 19 februari organiseert de boswachter van Staatsbosbeheer ‘Op pad met Dassie’ voor kleuters en kinderen van 7-12 jaar kunnen meedoen met de ‘Uilen-middag’, met uilenballen pluizen, uilencursus met herkenningstips en interessante weetjes en knutsel. Op donderdag 20 februari staat ‘Quest!’ de kekke tabletroute vol doe- en ontdekopdrachten klaar in Mar en Klif en kun je mee met de speciale ‘Jeugd-Natuur-Excursie’ met oud-boswachter Goasse Hylkema en natuurgids Piet Weerman. Bij alle activiteiten zijn je pake en beppe en/of je ouders ook van harte welkom.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan snel op via www.marenklif.nl. Op onze website vindt je naast het programma ook de kosten, aanvangstijden en de locaties van de activiteiten. Wacht niet te lang, want vol=vol.

Pakes, beppes of ouders kunnen gezellig meedoen aan de activiteiten of rondkijken in de tentoonstellingsruimtes van het bezoekerscentrum over de natuur- en cultuurhistorie van het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. Ook de prachtige fototentoonstelling ’12 Maanden landschap en natuur’ van natuurfotograaf Jan Tijsma is zeker een bezoekje waard.