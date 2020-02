Oppenhuizen- Als het dan geen winter wil worden, dan organiseren we gewoon een winterfeestje, weten ze in de tweelingdorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga: ‘Top & Twel Actief nodigt alle kinderen uit onze dorpen uit om te dansen, zingen en feesten op zaterdag 29 februari van 15.00 – 17.00 uur. Trek je mooiste feestkleding aan, verkleden mag natuurlijk ook altijd! We zien jullie dan graag in It Harspit!’