Weima & vd Werf yn it Frysk 2 bij Lewinski

Snits- Fiif jier nei harren earste folslein Frysktalige cd ‘Yn it Frysk’ komt it duo Weima & vd Werf mei de opfolger ‘Yn it Frysk 2’. Sûnt 1996 útgroeid ta it popduo fan Fryslân dat bekend stiet as in mearsidich en sympatyk gitaarduo, dat soarget foar de goede sfear. Gitaar, bas en twa stimmen dy’t perfekt by elkoar passe.

Njonken in top2000 konsept spilet it duo sûnt 2014 eigen nûmers yn it Frysk. Op it twadde album steane 13 nije lieten, oanfold mei 7 fan it ynmiddels útferkochte earste diel, yn wikseljende stylen dy’t binnen de popmuzyk tarikkend binne. Yn Lewinski spilet it duo de nije lieten fan de cd, lykas ‘Jaloersk op myn broers’, ‘Seis wiken’ en ‘De moarn’ mar ek âldere nûmers as ‘’t Komt altyd wol goed’ en ‘Do’.

Se fertelle oer de nûmers, wêrút bliken sil, dat se beide noch altyd hiel oars yn it libben stean. Se slingerje in soad waarmte de seal yn en soargje foar in feel-good sfearke op nivo… En dat mei ek wol nei 23 jier.

Weima & vd Werf yn it Frysk 2 op zondag 16 februari 2020 / 15:30 / in Lewinski