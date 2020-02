Our Oceans en Tim Akkerman in Poppodium Bolwerk Sneek

Sneek- De drie gerenommeerde muzikanten van Our Oceans weten als geen ander hoe ze de uitersten moeten gebruiken om de luisteraar te prikkelen! Progrock, postrock en singer/songwriter vloeien samen en vormen een melancholisch, atmosferisch en uiterst dynamisch geheel: Soms ruimtelijk en leeg, dan weer gelaagd en complex, maar ook ingetogen en uitbundig.

Our Oceans is opgericht in 2013 en komt voort uit Exivious, een instrumentale fusionband die in 2012 nog het voorprogramma van Textures bij ons verzorgde. Zanger/gitarist Tymon Kruidenier, bij Exivious nog geen zanger, voelde enkele jaren geleden de behoefte om zich op een andere manier uit te drukken. Hij trok de stoute schoenen aan en begon aan een ontwikkeling als zanger!

Fretloze bassist Robin Zielhorst speelde samen met Tymon in het legendarische Cynic. Drummer Yuma van Eekelen maakte deel uit van het Nederlandse deathmetalinstituut Pestilence.

In tegenstelling tot Exivious is Our Oceans geen instrumentale band. Het debuut kwam al uit in 2015, maar de eerste liveshows zullen pas in 2020 plaatsvinden. De show bij ons wordt dus een van de allereerste concerten van Our Oceans! Het tweede album (voorlopige titel: While Time Disappears) staat gepland voor 2020.

Support komt van het Enschedese Vault. Liefhebbers van acts als Porcupine Tree, Rush, Opeth of Riverside kunnen hun hart ophalen met hun nummers die als muzikale canvassen zijn: kleurrijk en divers.

Tim Akkerman heeft een nieuwe plaat en staat zaterdag as met zijn band The Ivy League op de planken. Lions Don’t Cry doet denken aan zijn vroegere werk met Di-rect, maar bevat ook veel Amerikaanse invloeden. Denk aan Bruce Springsteen en Pearl Jam.

Je zou denken dat als je al twintig jaar muziek maakt, een nieuw album releasen niet meer heel spannend is. Niks is echter minder waar voor Tim! En dat komt omdat de Hagenees nu iets doet wat hij nog nooit gedaan heeft.

Na een uitverkochte club- en theatertour met ‘Tim Sings The Boss’, waarbij hij nummers van zijn grote held Bruce Springsteen ten gehore bracht, herontdekte Tim zijn liefde voor Amerikaanse rock. Hij liet de liefde voor Bruce en Pearl Jam voor zich spreken en schreef tien nummers die recht uit het hart komen.

Lions Don’t Cry is een zeer persoonlijk album geworden. Na veertien jaar huwelijk is Tim een alleenstaande vader en combineert hij zijn muzikantschap met de liefde voor zijn kinderen. Het verwerken van de breuk loopt als een rode draad door Lions Don’t Cry: van verdriet bij zijn kinderen tot zelf een nieuwe weg inslaan. Het album klinkt als een persoonlijke brief die iedereen mag lezen.

Wat Tim ook nog nooit gedaan heeft, is zijn band op de voorgrond zetten. Na bijna tien jaar samen spelen, kriskras door heel Nederland, is zijn vaste band een hechte vriendengroep geworden. Niet meer dan logisch om dan als één geheel naar buiten te treden. Vanaf de release van eerste single Underestimate gaat de band als Tim Akkerman & The Ivy League door het leven.

Tim doet dit jaar mee aan De Beste Zangers van Nederland. In het populaire televisieprogramma zingt hij nummers van de andere deelnemers: Ruben Annink, Emma Heesters, Floor Jansen,

Henk Poort, Rolf Sanchez en Samantha Steenwijk. In de uitzending van 5 oktober stond de rocker zelf centraal en zongen de anderen een aantal van Tims hits, waaronder ‘Inside My Head’, ‘Just The Way I Do’ en ‘I’m Still Alive’.

Het voorprogramma Sylvie Stone timmert sinds hun debuut op FestyLand 2018 aardig aan de weg. Dit drietal brengt muziek met een verhaal, geïnspireerd door het leven zelf. Zware thema’s zoals verlies en verdriet worden niet gespaard, al proberen de heren het ook luchtig te houden en een boodschap van hoop uit te dragen. De gitaar gedreven muziek is oprecht en sferisch en nodigt het publiek uit om in het moment stil te staan bij hun eigen leven. In oktober 2019 verscheen de debuutsingle van Sylvie Stone, ‘Days Gone By’.

Vrijdag 14 februari 2020

OUR OCEANS voorprogramma: VAULT

21.00 uur / gratis

Zaterdag 15 februari 2020

TIM AKKERMAN & THE IVY LEAGUE voorprogramma: SYLVIE STONE

21.00 uur / vvk € 15,- zaal € 18,-

Foto: Melissa Scharroo