Filosoof en jurist Marc Schuilenburg in Filosofisch Café Sneek

Sneek-Hysterie is het basisingrediënt van onze Westerse cultuur stelt filosoof Marc Schuilenburg in zijn nieuwe boek “Hysterie”. Een cultuurdiagnose, Twitter, de beeldvorming rond asielzoekers, het jaarlijkse Zwarte Piet debat, het collectieve gevoel van onveiligheid, het zijn volgens Schuilenburg allemaal uitingen van wat hij in zijn boek de “opgewonden grondtoon”van onze cultuur noemt en diagnosticeert als uiting van hysterie. Citaat van enkele uitspraken van hem: “We hebben het gevoel ontheemt te zijn, of de sleutel van ons huis verloren te hebben”. “Alles zien in termen van de wet en de wapenstok is een vorm van hysterie”.”De aanpak van onveiligheid leidt tot meer onveiligheid”. Denk op dinsdag 18 februari 2020 met Marc Schuilenburg verder over wat hysterie is en waarom ze juist nu overal de kop opsteekt.

Onderwerp: Hysterie, een cultuurdiagnose. Aanvang: 20.00 uur. Het vertrouwde adres van de Stichting Filosofisch Café Sneek: Zalencentrum “De Walrus”; Kleine Kerkstraat 10.