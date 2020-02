Theaterprogramma Sneek, week 7

Sneek- Natuurlijk kunt op u op de website van Theater Sneek het volledige programma voor de komende seizoen bekijken, maar als extra service bieden wij u wekelijks het programma van de daaropvolgende week. Extra voordeel is dat de laatste (eventuele) wijzigingen in dit programma kunnen worden verwerkt.

Porgy Franssen & Jacqueline Blom

Tonio

De indrukwekkende, rauwe bestseller die A.F.Th. van der Heijden schreef over het verlies van zijn 21-jarige zoon Tonio, is nu bewerkt voor theater. In deze voorstelling staat de zoektocht van de ouders om samen overeind te blijven centraal. Hoe kun je elkaar blijven vinden en steunen als grote emoties als verdriet, woede en wanhoop hun intrede doen? Waar de moeder uit alle macht probeert om niet weg te glijden in verdriet, bijt de vader zich vast in het verzamelen en vastleggen van feiten. Drijft het verlies de ouders uit elkaar of zijn ze in staat elkaar te troosten?

Toneel // wo 12 februari // 20.15 uur // €28,00

Stef Bos

Tijd, om te gaan leven

In januari 2020 verschijnt de nieuwe cd van Stef Bos: TIJD. Die nieuwe verzameling vormt ook de basis voor zijn nieuwe voorstelling Een voorstelling met het credo van de jaren zeventig als vertrekpunt: Verbeelding aan de macht Een voorstelling over levenslust en fantasie Een avond waarin het kind in ons wordt wakker gekust En deel van de songs van de in 2019 verschenen cd De Ridder van Toledo passeert daarbij.

Muziek // do 13 februari // 20.15 uur // €25,00

Victoria Koblenko, Anouk Maas & Tanja Jess

Mijn man begrijpt me niet

Zomaar wat intieme vragen van drie vrouwen die elkaar leren kennen bij de cursus ‘Help, mijn man begrijpt me niet’. Want wordt het niet eens tijd dat hun dromen uitkomen? En moeten ze daar zélf actie voor ondernemen of valt er nog wat af te schuiven? Wat volgt is een hilarische identiteits-APK met ontboezemingen waarvan de gevolgen niet zijn te overzien. Een hilarische komedie vol herkenbare situaties. Bomvol zwarte humor, vrouwen-onder-elkaar-grappen, vriendschap en ontroering.

Muziek // vr 14 februari // 20.15 uur // €25,00

Tryo

Trio cabaretiers try-outen

TRYO oftewel “trio cabaretiers try-outen”, is een avondvullende voorstelling waarin drie cabaret acts ieder 30 minuten van hun (nieuwe) voorstelling komen try-outen.

Voordat het grote publiek ze ontdekt heeft, brengt TRYO deze cabaretiers naar het theater. Iedere TRYO is anders, elke show een wisselende line-up met nieuw talent,

winnaars van cabaret festivals en gevestigde namen die bij TRYO komen try-outs voor hun nieuwe voorstelling.

Cabaret // za 15 februari // 20.15 uur // €18,00

Karel Casier & Dieske Krijnders

Moes

Op de vloer een appelboom en drie kastjes. De kastjes herbergen levendig keukengerei en gekke machines. Zij spelen het verhaal van appels tot moes. Moes is een poëtische voorstelling vol fantasie voor 2 tot 6 jarigen. De grote bewegingen en de verrassende geluiden spreken de kleintjes aan. Terwijl het verhaal de oudere kinderen meevoert. Een fijne voorstelling die ontroert in zijn eenvoud en verrast met zijn finesses. Na de voorstelling kunnen de kinderen zelf spelen met de kleine kunstspeeltuin gebaseerd op Moes.

Familievoorstelling // zo 16 februari // 9.30 & 11.00 uur // €18,00

Cor Bakker, Jacques Klöters e.a.

De Gouden Jaren II

De Gouden Jaren II is een voorstelling over “gewone Nederlanders” aan de ene kant en de koninklijke familie aan de andere kant. Aan de hand van historische beelden uit het populaire Polygoon Bioscoopjournaal, de mooiste liedjes uit de jaren ’45 tot ’70 en vermakelijke verhalen, krijgen de bezoekers een amusant beeld van hoe zowel zij zelf als de Oranjes opgroeiden na de Tweede Wereldoorlog.

Muziek // zo 16 februari // 14.30 uur // €26,00

Foto: Ben van Duin (Tonio)