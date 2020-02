Tentoonstelling WaterWereld met Friese waterlandschappen in het Jopie Huisman Museum  

Workum- Donderdag 13 februari 2020 opent in het Jopie Huisman Museum de tentoonstelling WaterWereld, een ode aan het Friese water. Bijna een jaar lang is het Friese watergevoel te ervaren en bewonderen in de mooiste waterlandschappen van Jopie Huisman en vele anderen.

Watergevoel

Het Friese water. Iedereen heeft er wel een gevoel bij. Bij het water verandert je perspectief, kom je in andere sferen. Jopie kende dat gevoel als geen ander. Hij kon uren zwerven door de Holle Mar bij Workum, voor hem de hemel op aarde. ‘Ik voel me gelukkig, elke dag weer. Het enige wat ik nodig heb is mijn shaggie, m’n bootje en m’n hengel.’ Hij tekende het riet, de lisdodden, kale boompjes, het water bij nacht. In fijne pen- en potloodtekeningen, stemmige olieverf en dromerig aquarel legde hij zijn waterwereld vast. Speciaal voor de tentoonstelling is een selectie gemaakt van zijn mooiste waterlandschappen.

Inspiratie

Het Friese water heeft ook vele andere kunstenaars geïnspireerd. In de tentoonstelling worden Jopie’s waterlandschappen gespiegeld aan die van zijn collega-kunstenaars. Met dank aan Museum Belvédère, Museum Drachten, Fries Museum, Provincie Fryslân en Tresoar toont WaterWereld werken van Willem van Althuis, Gerrit Benner, Marije Bouman, Abe Gerlsma, Evert de Graaf, Reinder Homan, Tjibbe Hooghiemstra, Jan Kleefstra, Jan van der Kooi, Christiaan Kuitwaard, Jan Planting, Jentsje Popma, Rienold Postma, Jan Roos, Jelle Schotanus, Jan Snijder, Jonas Snijder, Sjoerd de Vries en Ids Wiersma.

Audiotour

Jopie was een rasverteller, hij kon net zo bevlogen praten als schilderen. Met zijn uitspraken en verhalen – die te horen zijn in de audiotour – weet hij de museumbezoekers écht te raken. Uit de talloze reacties in het gastenboek blijkt dat een bezoek aan het Jopie Huisman Museum voor velen een bijna spirituele ervaring is. ‘Ik ben voor de eerste keer in het museum. Ik ga ontroerd weer naar huis. Wat een mooi mens en kunstenaar.’ Ook in WaterWereld zijn enkele hedendaagse kunstenaars aan het woord. In de audiotour vertellen zij over hún watergevoel. Zo geven zij – net als Jopie – hun waterlandschappen een extra dimensie.

Aquarellen

Waterlandschappen in ‘waterverf’: het is een intrigerende combinatie. Om die reden is het Jopie Huisman Museum een bijzondere samenwerking aangegaan met het International Watercolor Society Holland en de Noordelijke Aquarellisten. Op uitnodiging van het museum trokken afgelopen zomer tien aquarellisten naar Friesland om de sfeer van het water ‘in water’ te vangen. Dorata Bousquet, Riny Bus, Hans Groeneveld, Gerard Hendriks, Carla de Korte, Johan Meeske, Jan Min, Marjan Nagtegaal, Hannie Rieuwerts, Jan Velthuis nemen de bezoeker mee in hún watergevoel.

Cultureel programma

Het Jopie Huisman Museum organiseert het hele jaar door activiteiten rond de tentoonstelling: van aquarelworkshops tot excursies, van vaartochten tot thema-avonden en van natuurwandelingen tot masterclasses. Hierin spelen de drie thema’s van Jopie’s kijk op het leven een toonaangevende rol: duurzaamheid, natuurbeleving en mededogen.

WaterWereld is zeven dagen per week geopend, van vrijdag 14 februari 2020 t/m zondag 3 januari 2021.