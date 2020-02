Kinderopvangorganisatie Kids First lanceert eigen prentenboek

Sneek- Kinderopvangorganisatie Kids First COP groep presenteert deze week haar eigen prentenboek “Op zoek naar het Lichtjesfeest”. Het prentenboek is, na een oproep voor schrijf-en tekentalent, door twee pedagogisch medewerkers gemaakt; Sanne Amsink heeft het verhaal geschreven en Anne Kunst heeft de illustraties gemaakt.

Het Lichtjesfeest is een onderdeel van de jaarlijkse Lichtjesweek, dat op alle locaties van Kids First COP groep en bij gastouders wordt gevierd. Lichtjesweek is een week waarin pedagogisch medewerkers, gastouders, kinderen, ouders, verzorgers en buurtgenoten gezamenlijke activiteiten organiseren die in het teken staan van licht, gezelligheid, samen zijn en vriendschappen. Tijdens deze week, dit jaar gehouden van 3 t/m 7 februari, kunnen de kinderen nu voorgelezen worden uit het prentenboek.