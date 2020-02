Toneelweekend Nijland voor jong en oud

Nijland – Op zaterdag 08 en zondag 09 februari 2020 speelt Toanielselskip Nijlân hun jaarlijkse ‘thuiswedstrijd’ in MFC De Mande. Jaarlijks trekt de amateur toneelvereniging van Nijland ongeveer 250 toneelliefhebbers naar de zelf ingerichte theaterzaal aan de Tramstraat 2A in Nijland. De vereniging weet met steun van verschillende sponsoren een betaalbare avond- en middagvoorstelling te realiseren voor jong en oud. Zaterdags begint de voorstelling om 19.45 uur en zondagsmiddags om 14.00 uur, entree is acht euro en tot 16 jaar vier euro.

De klucht ‘In gekkehús yn ’t sikehûs’ is een toneelstuk dat op humoristische en verrassende wijze een enigszins herkenbare situatie uitbeeld. Het toneelstuk bestaat uit drie bedrijven en is naar het Fries overgezet door Gurbe Dijkstra. Het originele script ‘Een gekkenhuis in ’t ziekenhuis’ is geschreven door Wilma Renes Leertrouwer. Het publiek wordt meegenomen naar een ruimte in het ziekenhuis dat meer lijkt op een vergeten rommelhok, maar toch vanwege een verbouwing wordt gebruikt als ziekenzaal. Door ziekte staat de hoofdzuster voor de moeilijke taak de afdeling te runnen met onbekwaam personeel. Het team maakt er het beste van, maar de veeleisende patiënten maken de situatie er niet gemakkelijker op. Wanneer een opmerkelijke dokter ook de focus niet lijkt te hebben op het herstel van de patiënten lijkt de gehele gebeurtenis toch de promotiekans van de hoofdzuster in de weg te staan.